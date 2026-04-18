Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, το Σάββατο (18.04.2026), κρίθηκε ο κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό Ρομά, ως αντίποινα για τον τραυματισμό δύο νεαρών 19 και 20 ετών σε κλαμπ στο Αίγιο από περίπου 30 κουκουλοφόρους ομόφυλούς του, με σιδερολοστούς και ρόπαλα.

Ο συλληφθείς για απόπειρα ανθρωποκτονία από κοινού και ληστεία μαζί με συνολικά πέντε άτομα, τέσσερα εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, μεσημεριανές ώρες της 14ης Απριλίου, έξω από καφετέρια, επί της οδού Κορίνθου στο Αίγιο, επιτέθηκαν στο θύμα χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές.

«Του έριξε 22 κλωτσιές στο πρόσωπο» και ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Στη συνέχεια δια της βίας τον επιβίβασαν σε αυτοκίνητο και αφού τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στη Φτέρη, τον ξυλοκόπησαν στο κεφάλι και στο σώμα και του άρπαξαν 7.000 ευρώ. Ακολούθως τον εγκατέλειψαν έξω από το Νοσοκομείο Αιγίου.

Πηγή: Tempo24

