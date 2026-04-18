Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 46χρονο αστυνομικό της Βουλής για σειρά ειδεχθών πράξεων σε βάρος των τεσσάρων παιδιών του, επιβάλλοντάς του τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή 80 ετών. Την ίδια στιγμή, η μητέρα των παιδιών κρίθηκε κατά πλειοψηφία αθώα, λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου των πράξεων και της ύπαρξης σοβαρού διλήμματος, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Για την εξέλιξη της υπόθεσης μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Καλογερά ο δικηγόρος της μητέρας,Γιάννης Μπαρκαγιάννης.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εγώ δεν ήμουν μόνο συνήγορος υπεράσπισης της τότε κατηγορούμενης εντολέως μου, ήμουν και ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, δηλαδή συμμετείχα στη διαδικασία για να αποδείξω ότι οι πράξεις τελέστηκαν σύμφωνα με το κατηγορητήριο εις βάρος του τέως αστυνομικού της Βουλής, έτσι ώστε να του αποδοθεί η συγκεκριμένη κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η εντολέας του απαλλάχθηκε από το σύνολο των κατηγοριών με ψήφους 5-2, με την ίδια να δηλώνει μετά την απόφαση: «Υπάρχει Θεός», εκφράζοντας παράλληλα την έντονη επιθυμία της να αποκαταστήσει άμεσα την επικοινωνία με τα παιδιά της.

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος:

Τα παιδιά βρίσκονται σήμερα σε δομές φιλοξενίας, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε αρχικά να υπάρξει επαφή και στη συνέχεια να εξεταστεί το ενδεχόμενο επανένωσης της οικογένειας. «Μου έλεγε συγκεκριμένα ότι από τη στιγμή που έχασα την επικοινωνία με τα παιδιά μου δεν με ενοχλεί καθόλου αν θα μπω στη φυλακή ή όχι», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο σκεπτικό της απόφασης, ο δικηγόρος εξήγησε πως το δικαστήριο έκρινε ότι η μητέρα δεν μπορούσε να αντιδράσει ουσιαστικά στην κακοποίηση που υφίστατο η ίδια και τα παιδιά της, καθώς οποιαδήποτε ενέργεια θα οδηγούσε σε ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες. «Κακοποιούνταν αυτή και τα παιδιά και αν αντιδρούσε, το αποτέλεσμα θα ήταν δύο, τρεις ή και δέκα φορές χειρότερο», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

