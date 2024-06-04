Φωτιές: 37 εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Συνολικά 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα.
Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 34 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις.
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».
- Ποιοι δεν θα «χτυπάνε» Ψηφιακή Κάρτα - Σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιουλίου σε βιομηχανία και λιανεμπόριο
- ΕΛ.ΑΣ για «άβατα»: Oι δυνάμεις μας επιχειρούν σε ολόκληρη την επικράτεια, επεμβαίνοντας οπουδήποτε και οποτεδήποτε
- Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς της 29χρονης που ζούσε σε ξύλινο κλουβί – Προκαταρκτική εξέταση ζήτησε ο εισαγγελέας Καλαμάτας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.