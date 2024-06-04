Ανακοίνωση εξέδωσε το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με σημερινές δηλώσεις σε τηλεοπτική εκπομπή που αναφέρονται σε «άβατα» τονίζοντας πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς όπως αναφέρεται καθημερινά, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας επιχειρούν σε ολόκληρη την επικράτεια, επεμβαίνοντας οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «σημερινές δηλώσεις που έγιναν σε τηλεοπτική εκπομπή και αναφέρονται σε «άβατα», δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς καθημερινά, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας επιχειρούν σε ολόκληρη την επικράτεια, επεμβαίνοντας οπουδήποτε και οποτεδήποτε, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ειδικότερα, πραγματοποιούνται συνεχείς, συντονισμένες και επαναλαμβανόμενες δράσεις σε περιοχές που παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας. Μόνο στην περιοχή του Χαλανδρίου, το τελευταίο τετραήμερο (31/05 – 03/06), έχουν πραγματοποιηθεί δύο αστυνομικές επιχειρήσεις, προκειμένου διερευνηθούν υποθέσεις διατάραξης κοινής ησυχίας και ρευματοκλοπής.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει παρέμβαση σε -4- στύλους παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας ηλεκτροδοτούνταν παράνομα -12- παραπήγματα, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε -6- από αυτά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος επαγγελματικών ηχείων μεγάλης ισχύος, μίκτες ήχου και ενισχυτές.

Κατά τις επιχειρήσεις συνολικά συνελήφθησαν -15- άτομα, που -κατά περίπτωση- κατηγορούνται για ρευματοκλοπή, μη έκδοση ταυτότητας, βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Η Ελληνική Αστυνομία, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των πολιτών για ασφάλεια, θα συνεχίσει αδιάλειπτα τις δράσεις της, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε παράνομες ενέργειες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.