Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Χίο - «Σηκώθηκαν» αεροσκάφη

Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Βίκι, της νήσου Χίου.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Τώρα Χίος Φωτιά
