Φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Βίκι, της νήσου Χίου.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Βίκι, της νήσου Χίου. Επιχειρούν 36 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 4, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.