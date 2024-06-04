Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε γεωργική έκταση, στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Μάλιστα, λίγο πριν τις 15.00 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 4, 2024

Πηγή: skai.gr

