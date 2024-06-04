Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε γεωργική έκταση στην Αλίαρτο Βοιωτίας: Έστάλη προειδοποιητικό μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες, αεροσκάφος και ελικόπτερο

UPDATE: 15:37
Πυροσβεστική

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε γεωργική έκταση, στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Μάλιστα, λίγο πριν τις 15.00 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Βοιωτία Φωτιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark