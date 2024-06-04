Ψηφιακή Κάρτα: Ποιοι εξαιρούνται

Τροποποιήσεις στη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων έχει ανακοινώσει εδώ και λίγες ημέρες υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με τα επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι εργαζόμενοι που κατέχουν θέση εποπτείας, ή διεύθυνσης θα εξαιρούνται από την υποχρέωση σήμανσης της Ψηφιακής Κάρτας, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ατομική σύμβαση εργασίας τους και στον τρόπο που είναι δηλωμένοι στο Π.Σ. Εργάνη.

Επιπλέον, μέσα στους επόμενους δύο μήνες, σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας του 'ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ', το υπουργείο θα έχει επιλύσει τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί και θα είναι δυνατή και η απολογιστική καταχώριση στο σύστημα τυχόν τροποποιήσεων του ωραρίου και των υπερωριών».

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με πρόσφατη απόφασή του, ανακοίνωσε ότι η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους της βιομηχανίας και λιανεμπορίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαϊκές αγορές, θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του 2024

