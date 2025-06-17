Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πολύωρη μεταμόσχευση ήπατος στο 19χρονο νεαρό, από την ομάδα μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Η δωρεά του οργάνου έγινε από τους γονείς του 12χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στον ποταμό Άραχθο. Ο λήπτης είναι ένας νεαρός άνδρας ο οποίος έπασχε από χρόνια ηπατική νόσο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, η μεταμόσχευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία γύρω στις 8.30 το βράδυ.

«Η εικόνα του 19χρονου είναι καλή αν και έχουν περάσει μόλις δύο ώρες που βγήκε από το χειρουργείο» είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο καθηγητής του ΑΠΘ, διευθυντής της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Γιώργος Τσουλφάς.

Στο μεταξύ, ομαλά εξελίσσεται και η υγεία του 32χρονου στον οποίο μεταμοσχεύτηκε χτες ο νεφρός του 14χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει τον 12χρονο.

Πηγή: skai.gr

