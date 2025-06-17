Κήρυξη νέας απεργίας στα πλοία Πάτρας-Ηγουμενίτσας-Ιταλίας

Η διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) σε έκτακτη συνεδρίασή της, που έγινε στις 17/06/2025, αποφάσισε την συνέχιση της 24ωρης απεργίας η οποία λήγει στις 18/6και ώρα 06.00.

Η νέα 24ωρη αρχίζει στις 06.00 ώρα το πρωί της Τετάρτης 18/6 και τελειώνει Πέμπτη 19/6 και ώρα 06.00 π.μ.

Oπως υποστηρίζει η ΠΕΝΕΝ η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά την άρνηση και την αδιαλλαξία του ΣΕΕΝ να δώσει λύσεις στο σύνολο των αιτημάτων για τα οποία έχουμε κατέλθει στην απεργιακή κινητοποίησή μας.

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του λιμανιού της Πάτρας μαζική απεργιακή συνέλευση των μελών της Ένωσής μας, η οποία ομόφωνα αποφάσισε την κλιμάκωση του απεργιακού αγώνα με νέα 24ωρη απεργία για τα Ε/Γ-ΟΓ πλοία της γραμμής Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ιταλία.

Σχετικά με το προσωπικό ασφαλείας θα τηρηθεί ό,τι προβλέπεται από τη ναυτική νομοθεσία στις περιπτώσεις των απεργιών.

Πηγή: skai.gr

