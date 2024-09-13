Φωτιά τώρα σε δάσος στην Εύβοια

Λογαριασμός
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή της Αμφιθέας στον Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, στην Εύβοια

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Εύβοια και συγκεκριμένα σε δασική έκταση στην περιοχή της Αμφιθέας στον Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Στο σημείο σπεύδουν για να επιχειρήσουν 46 πυροσβέστες με 2 τμήματα πεζοπόρο, 15 οχήματα και τρία ελικόπτερα.

Παράλληλα συνδράμουν και εθελοντικές ομάδες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δε βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

TAGS: Φωτιά Τώρα Εύβοια Πυρκαγιά
