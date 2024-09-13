Λογαριασμός
Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Οκτωβρίου 2024

Αναλυτικά οι ημερομηνίες για τις συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών και τις συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών

Σύνταξη

Από την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των συντάξεων του μηνός Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα:

  • Την 25η/9/2024,ημέρα Τετάρτη θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ] και οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Την 27η/9/2024,ημέρα Παρασκευή θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: συντάξεις ΕΦΚΑ συνταξιούχοι e-ΕΦΚΑ
