Τις δυνάμεις του με 75 φορείς ενώνει ο Δήμος Αθηναίων για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της πόλης μέχρι το 2030, μέσα από ένα επικαιροποιημένο σχέδιο δράσεων.

Οι δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του Κλιματικού Συμφώνου της Αθήνας, που υπεγράφη χτες στο Δημαρχιακό Μέγαρο από εκπροσώπους επαγγελματικών ενώσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων, είναι:

Κάλυψη του 88% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του δήμου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, ώστε τουλάχιστον το 34% να έχει ενεργειακή κλάση Β ή υψηλότερη. Μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών εντός του δήμου και ενεργή στήριξη της πεζής κίνησης, του ποδηλάτου, των καθαρών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και της δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και χώρων παιχνιδιού και επικοινωνίας. Στόχος είναι να δημιουργηθούν γειτονιές, όπου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν τις περισσότερες δραστηριότητές τους μέσα σε 15 λεπτά, περπατώντας, κάνοντας ποδήλατο ή χρησιμοποιώντας καθαρά, πράσινα και αποτελεσματικά ΜΜΜ. Αύξηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης, δράσεις πρόληψης για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων κατά 30% σε σύγκριση με το 2019 και ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Φύτευση περισσότερων των 35.000 δέντρων μέχρι το 2030. Ενεργή πολιτική για πράσινες και γαλάζιες υποδομές και αποκατάσταση του 20% της φύσης στην πόλη. Ψηφιακή καταγραφή όλων των δέντρων και διαχείρισή τους με βάση δεδομένα. Τήρηση νέου Κανονισμού για Πράσινες Υποδομές. Ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των υδάτων για αποφυγή πλημμύρας και δροσισμό της πόλης, με έμφαση σε πράσινες υποδομές για επανάχρηση και απορρόφηση από το έδαφος, ανάδειξη του νερού στην πόλη, αποκατάσταση δρόμων νερού, μείωση της κατανάλωσης νερού από το δίκτυο και εξοικονόμηση ενέργειας. Δημιουργία διαδρόμων για τον δροσισμό της πόλης, αποκατάσταση όσο είναι δυνατόν του μικροκλίματος, αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Δημιουργία αποθέματος δημοτικής κατοικίας με κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και ενεργή συμμετοχή του δήμου για την ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών και γειτονιών. Ενίσχυση της πράσινης, βιώσιμης και κυκλικής οικονομίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, ενίσχυση έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θέσπιση κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της πόλης με συνεκτικό και δίκαιο τρόπο.

Μεταξύ των 75 φορέων που συνυπογράφουν το Κλιματικό Σύμφωνο είναι η ΔΑΕΜ, ο Εθνικός Κήπος Μητροπολιτικό Πράσινο ΑΕ, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΒΕΑ, η ΓΣΕΒΕΕ, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας, η ΠΟΜΙΔΑ, το Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η UNICEF, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η ΕΚΠΟΙΖΩ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Διεθνές Ινστιτούτο Κλιματικής Αλλαγής, το Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου/Hellenic Passive House Institute, η Κίνηση Πολιτών «ΠΕΖΗ», η Οργάνωση Γη, η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα, ο Άνεμος Ανανέωσης (Wind of Renewal), το Save Your Hood, το Ecocity, το InCommon, το Holistic, το Revma, η Ecotivity AMKE, ο ΟΔΕΘ, η ΕΚΜΠ ΑΕ, η Παιδική Φροντίδα, η Κιβωτός του Κόσμου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, το 4ο ΓΕΛ και πολλοί άλλοι.

Το κοινό έγγραφο δέσμευσης, καθώς και το διμερές έγγραφο δέσμευσης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του οργανισμού τους, με το οποίο θα εξειδικεύουν τη συνεισφορά τους στην επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας στην Αθήνα μέχρι το 2030, θα κατατεθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, μαζί με το Σύμφωνο Κλιματικής Ουδετερότητας.

Πηγή: skai.gr

