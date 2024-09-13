Μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, ανήμερα των εγκαινίων της ΔΕΘ, μετά από γεύμα που παρέθεσε συστημική τράπεζα σε γνωστό εστιατόριο, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, το οποίο μάλιστα στο παρελθόν έχει δεχθεί επισήμους και πελάτες υψηλού κύρους.

Πρόκειται για γεύμα στο οποίο παρευρέθηκαν περίπου 40 επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, πελάτες της τράπεζας. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Voria.gr, λίγες ώρες μετά το γεύμα, οι περισσότεροι από τους συνδαιτημόνες εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, εμετό και διάρροια.

Ορισμένοι μάλιστα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και κάποιοι εξ αυτών πέρασαν μια πραγματικά δύσκολη νύχτα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το πιθανότερο είναι το κακό να έγινε από το πρώτο ωμό πιάτο που σερβιρίστηκε (καβούρι με αβγοτάραχο), καθώς οι λίγοι που δεν κατανάλωσαν το συγκεκριμένο πιάτο δεν παρουσίασαν συμπτώματα.

Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επικεφαλής της τράπεζας, που είναι έξαλλοι με το συμβάν, έχουν δώσει εντολή στο νομικό τμήμα να ξεκινήσει τις διαδικασίες για αγωγές και μηνύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.