Σοβαρές καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και απουσία κρατικών ελέγχων στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου διατύπωσε στο orange press ο Σταύρος Χρηστίδης από τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε επιχείρηση στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

Η φωτιά προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, ενώ τρεις νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, έχουν προκληθεί ζημιές σε τουλάχιστον δύο ακόμη επιχειρήσεις της περιοχής.

«Θα θρηνήσουμε θύματα»

«Δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες που αφήνουν ξέφραγο αμπέλι τους χώρους εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρηστίδης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός πολύ μεγαλύτερου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική.

Όπως τόνισε, «εδώ πέρα υπάρχουν διυλιστήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή και να θρηνήσουμε θύματα».

Ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες και κάλεσε την κυβέρνηση, το υπουργείο και τους εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Ευχόμαστε αρχικά στους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γρήγορη ανάρρωση και στις οικογένειές τους κουράγιο. Να πάρει τώρα ευθύνη το υπουργείο, η κυβέρνηση και οι εργοδότες, να μη θρηνήσουμε θύματα. Να ακυρωθούν όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα, τα σχέδια που υπάρχουν, που έχουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Να πηγαίνουμε στα σπίτια μας σώοι και αβλαβείς, όρθιοι», δήλωσε.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η καταγγελία που έκανε σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων παρά την επικίνδυνη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί από τη φωτιά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Βλέπετε εδώ την περιοχή.... Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί; Να υπάρχουν μέτρα προστασίας; Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τη σβήσει», είπε, για να προσθέσει:

«Οι εργαζόμενοι, τώρα πήγαμε εμείς και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε γιατί οι εργοδότες θέλανε να συνεχίσουν να δουλεύουνε».

Σε ερώτηση για την έκταση της πυρκαγιάς, ο κ. Χρηστίδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε το Εργατικό Κέντρο, η φωτιά δεν περιορίστηκε σε μία μόνο εγκατάσταση. «Απ' όσο γνωρίζουμε δεν είναι μόνο μία επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά. Είναι και άλλες δύο - τρεις επιχειρήσεις», δήλωσε, ενώ υποστήριξε ότι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου έχουν καταγραφεί περίπου 460 πυρκαγιές τα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είχε γίνει εκκένωση των χώρων εργασίας όταν ενεργοποιήθηκε το 112, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα τους βγάλαμε εμείς από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου πήγαμε και εκκενώσαμε χώρους».

Έντεκα τραυματίες – Τρεις σε σοβαρή κατάσταση

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας, συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Στο Θριάσιο Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν έξι άτομα. Από αυτούς, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, τρεις φέρουν ελαφρά εγκαύματα, ενώ ένας έλαβε εξιτήριο. Στο Αττικόν Νοσοκομείο διακομίστηκαν πέντε άτομα, εκ των οποίων ένας ασθενής είναι διασωληνωμένος με σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρεται στο ΚΑΤ, ενώ τέσσερις ακόμη προσήλθαν με αναπνευστικά προβλήματα.



Νωρίτερα, η Πυροσβεστική γνωστοποίησε ότι απεγκλώβισε έναν πολυτραυματία άνδρα από τον χώρο της πυρκαγιάς, ο οποίος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί σε χώρο επιχείρησης στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Λόγω των υλικών που καίγονταν, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, δημιουργώντας πυκνό μαύρο καπνό ορατό από πολλές περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των εγκαταστάσεων βρίσκεται φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που αύξησε την επικινδυνότητα του συμβάντος.

Στις 08:34 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής με οδηγίες αυτοπροστασίας.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, τέσσερα ειδικά οχήματα –μεταξύ των οποίων βραχιονοφόρα και ειδικό όχημα διυλιστηρίων– καθώς και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.