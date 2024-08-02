Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Φαλαισίας στο Κορωπί Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:55 και ήδη έχει οριοθετηθεί.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα, δύο ελικόπτερα και εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Φαλαισίας στο Κορωπί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Ε/Π και εθελοντές. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2024

Πηγή: skai.gr

