Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κορωπί

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 12:37
Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Φαλαισίας στο Κορωπί Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:55 και ήδη έχει οριοθετηθεί.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα, δύο ελικόπτερα και εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

