Το (κρύο) νερό ...νεράκι, λένε όσοι κυκλοφορούν σε συνθήκες καύσωνα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αφού τα ψυγεία των περιπτέρων αδειάζουν εν ριπή οφθαλμού και τα μπουκαλάκια με το νερό δεν προλαβαίνουν να κρυώσουν, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν τους περισσότερους -ιδίως τις μεσημβρινές ώρες- να επιλέγουν το ταξί ως μέσο μετακίνησης ακόμη και για διαδρομές που σε διαφορετική περίπτωση θα τις έκαναν με τα πόδια.

Η αναζήτηση ενός μπουκαλιού κρύου -ενίοτε και παγωμένου νερού έχει εξελιχθεί σε ...σαφάρι και ο υδράργυρος, που έχει κάνει κατάληψη στις υψηλές τιμές των θερμομέτρων τις τελευταίες εβδομάδες, έχει εκτινάξει στα ύψη τις σχετικές πωλήσεις. Μάλιστα, όπως λένε άνθρωποι του χώρου, περίπτερα και ψιλικά έχουν σπάσει ρεκόρ στις πωλήσεις εμφιαλωμένου νερού, ειδικά στο κέντρο της πόλης, όπου τις θερμές ώρες της ημέρας τα μικρά μπουκάλια σχεδόν ...εξαφανίζονται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί περίπτερο της Εγνατίας, όπου υπάρχει μέρα που πούλησε μέχρι και 15 κιβώτια, δηλαδή 360 μπουκαλάκια! «Στις πωλήσεις των νερών του μισού λίτρου υπάρχει αύξηση κατά 100%, ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό στα μεγαλύτερα μπουκάλια και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ο μεγάλης διάρκειας καύσωνας, αλλά και επιπλέον ότι δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος στα μικρά σημεία, αφού τα περίπτερα δεν έχουν αποθήκες, έτσι αποφεύγουν ό,τι είναι ογκώδες. Σίγουρα θα πουλούσαν και περισσότερα μεγάλα νερά, αλλά το κόστος και η μεταφορά τους είναι πολύ δυσλειτουργικά. Ειδικά με την τήρηση των ωραρίων φορτοεκφόρτωσης δεν προλαβαίνουν να προμηθευτούν και δεύτερη φορά μέσα στη μέρα», σημειώνει ο πρόεδρος καπνοπωλών ψιλικών και περιπτέρων Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Ιακώβου.

Τα πρώτα που αδειάζουν είναι τα ψυγεία στο κέντρο της πόλης, όπου κινούνται περισσότεροι πολίτες στην αγορά ή στις δουλειές τους, ενώ τους μήνες αυτούς υπάρχουν και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι, μάλιστα, εντυπωσιάζονται με τις τιμές στο νερό αφού στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η τιμή είναι -στην καλύτερη των περιπτώσεων- διπλάσια. «Βρέθηκε ένα ζευγάρι Γάλλων με δύο παιδιά στο κέντρο, η γυναίκα αγόρασε τέσσερα νερά και πλήρωσε με χαρτονόμισμα των 20 ευρώ. Ο άντρας της ρώτησε πολλές φορές τον ιδιοκτήτη, αν έκανε κάποιο λάθος με τα ρέστα, αφού πλήρωσε 2 ευρώ, ενώ στη χώρα του θα έδινε 16», λέει ο κ. Ιακώβου.

Τελευταία φορά πάντως που έτρεχαν να γεμίσουν τα ψυγεία τους οι περιπτερούχοι ήταν το καλοκαίρι του 2017, όταν επίσης είχε χτυπήσει τη χώρα μας παρατεταμένος καύσωνας κι ήταν και τότε τα νερά ανάρπαστα.

Περισσότερες οι κούρσες για τα ταξί λόγω καύσωνα

Με νερό ή όχι στο χέρι, όσοι βρίσκονται αυτή την περίοδο στους δρόμους της πόλης, ειδικά το μεσημέρι, τα βρίσκουν μάλλον ...σκούρα και χρησιμοποιούν ταξί ακόμη και για μικρές αποστάσεις, όπως ανέφερε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM» ο Κλήμης Λεοντιάδης, πρόεδρος του σωματείου ταξί Θεσσαλονίκης «Ερμής».

ύμφωνα με τον ίδιο, η άδεια πόλη «έριξε» τις δουλειές, αλλά αύξησε την ανάγκη των εναπομεινάντων πολιτών για μετακίνηση με τα ταξί χάριν του κλιματιστικού. «Εδώ και λίγες ημέρες η πόλη έχει αδειάσει και έχει αποφορτιστεί η κίνηση, ιδιαίτερα στους κεντρικούς άξονές της. Άλλες χρονιές ήταν ακόμη λιγότερη η κίνηση στα ταξί το καλοκαίρι, ενώ φέτος που υπάρχει η ανάγκη του κόσμου, εξαιτίας της παρατεταμένης υψηλής θερμοκρασίας, να μπει όσο πιο γρήγορα γίνεται σε ένα για να φτάσει στον προορισμό του, είναι καλύτερη η εικόνα. Κάνουμε και πολύ μικρές διαδρομές με πελάτες που μας λένε ότι αναγκάζονται να μας χρησιμοποιήσουν για να γλιτώσουν την ηλίαση», σημείωσε ο κ. Λεοντιάδης.

