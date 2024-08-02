Πάτρα: Συνελήφθη ένοπλος δραπέτης - Είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 20 ετών

Συνελήφθη στην Πάτρα δραπέτης, ο οποίος οπλοφορούσε και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 20 ετών. Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, μαζί με συναδέλφους τους από την Άμεση Δράση, τον εντόπισαν και στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τα στοιχεία του ο δραπέτης αντιστάθηκε επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Κατά τη διάρκεια σωματικού ελέγχου που διενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών στον κατηγορούμενο βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 14 φυσίγγια, αναισθητικό σπρέι, 1.350 ευρώ, 100 δολάρια ΗΠΑ, 15 λίρες Αγγλίας, κινητό τηλέφωνο και 3 κάρτες sim.

Από τον έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι ο αλλοδαπός έχει δραπετεύσει από κατάστημα κράτησης, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καβάλας, με την οποία είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλα αδικήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.