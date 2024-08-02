Αφιερωμένο σε ένα ακόμη αγώνισμα των Ολυμπιακών Αγώνων είναι το σημερινό Doodle της Google.

Αυτή τη φορά την τιμητική της έχει η ιστιοπλοΐα.

Στο γραφικό που χρησιμοποιεί φαίνεται ένα μικρό πουλί να σερφάρει πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό.

Η ιστιοπλοΐα ή είναι ένα από τα παλιότερα ολυμπιακά αθλήματα, αφού τελείται στις Ολυμπιάδες από το 1900 στο Παρίσι. Το άθλημα υπήρχε στο πρόγραμμα και το 1896 στην Αθήνα αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του. Αγώνες ιστιοπλοΐας δεν έγιναν στους μεσοολυμπιακούς του 1906.

Πηγή: skai.gr

