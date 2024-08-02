Υπό έλεγχο είναι η φωτια που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε επιχείρηση με παλέτες στη Τατοΐου στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 10:30 σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης έκαιγε παλέτες.

Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και εθελοντές ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 ελικόπτερα.

Συνέδραμαν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

