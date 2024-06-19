Στην εκκένωση του Ιππικού Ομίλου Βάρης προχωράει η αστυνομία λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.

Συγκεκριμένα, 22 άλογα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας στο Μαρκόπουλο.

Η φωτιά κινείται κοντά σε κατοικημένη περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Λίγο μετά τις 14.20 τρίτο μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους ζητώντας τους να απομακρυνθούν από το Κίτσι προς τη Βάρη.

Πηγή: skai.gr

