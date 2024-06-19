Η φωτιά έχει αρχίσει και μπαίνει στα σπίτια, έχει δοθεί εντολή εκκένωσης της περιοχής Κίτσι, δήλωσε στον ΣΚΑΙ, ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος για την φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή χορτολιβαδική έκταση στη Λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου.
Ανέφερε πως πρόκειται για μία σύνθετη φωτιά που εξελίσσεται και πως η φωτιά έχει μπει σε δύο σπίτια - σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε - ενώ ο άνεμος δεν βοηθά στην κατάσβεσή της.
Υπογράμμισε πως στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
