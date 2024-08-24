Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Πρέβεζα. Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή Κλειστό Γυμναστήριο να απομακρυνθούν προς Ελαιώνα και λεωφόρο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο που καίει η φωτιά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ηςΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 7 αεροσκάφη ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε πλήρως η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Λοφούπολης στο Ηράκλειο

Οριοθετήθηκε πλήρως η φωτιά στο Ηράκλειο που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Λοφούπολης.

Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, παραμένουν όμως πυροσβεστικές δυνάμεις για έλεγχο και τυχόν σημεία αναζωπύρωσης καπνογόνων εστιών. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετείχαν 15 οχήματα με 30 πυροσβέστες, δύο τμήματα της ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή εναέριων μέσων που αυτή την ώρα έχουν αποχωρήσει.

Η φωτιά έχει κάψει καλλιεργήσιμη γη με ελαιώνες και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, στο ΑΠΕ ΜΠΕ, «η φωτιά θα ελεγχθεί γρήγορα, η κινητοποίηση ήταν άμεση, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές».

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στον Αυλώνα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Αυλώνας, του δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Λαμία: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παναγιά Δομοκού - Τραυματίστηκε 1 πυροσβέστης

Παλεύοντας για περισσότερο από μια ώρα με τις φλόγες οι πυροσβέστες κατόρθωσαν να θέσουν υπό έλεγχο τα επικίνδυνα μέτωπα της φωτιάς στην Παναγιά Δομοκού.

Η απειλή για το χωριό Παναγιά δεν υπάρχει πλέον καθώς μπόρεσαν να αποτρέψουν την επέκταση του μετώπου. Στην προσπάθεια αυτή τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης που μεταφέρθηκε για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Δομοκού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση. Βοηθούμενη από τους ανέμους πήρε μεγάλες διαστάσεις και προς στιγμήν απείλησε και το χωριό Παναγιά χωρίς όμως να φτάσει πολύ κοντά στα σπίτια.

Ο "πονοκέφαλος" των πυροσβεστών ήταν ότι ανατολικά του χωριού και ανάμεσα στα χωριά Παναγιά και Ομβριακή βρίσκεται ένα παλιό εγκαταλειμμένο στρατόπεδο όπου υπήρχαν στο παρελθόν υπαίθρια τοποθετημένα πυρομαχικά. Το στρατόπεδο εδώ και 4 χρόνια έχει κλείσει αλλά η μάχη των πυροσβεστών από το έδαφος και τον αέρα κράτησε μακριά τις φλόγες σε απόσταση 1 km περίπου αποτρέποντας να κατευθυνθούν προς τη συγκεκριμένη περιοχή.

Ήδη στην περιοχή έκαναν ρίψεις 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ συνεχίζουν αυτή την ώρα ρίψεις τα 2 PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας.

Στην περιοχή βρίσκονται 38 πυροσβέστες με 13 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου από την 4η ΕΜΟΔΕ της Λαμίας ενώ έχουν κινητοποιηθεί χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρες τόσο από το Δήμο του Δομοκού όσο και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώ οι κάτοικοι της περιοχής με τρακτέρ προσπαθούν να δημιουργήσουν από την βόρεια Και ανατολική πλευρά του χωριού μια αντιπυρική ζώνη και να προστατέψουν με αυτό τον τρόπο κάθε κίνηση της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.