Παλεύοντας για περισσότερο από μια ώρα με τις φλόγες οι πυροσβέστες κατόρθωσαν να περιορίσουν τα επικίνδυνα μέτωπα της φωτιάς στην Παναγιά Δομοκού.

Η απειλή για το χωριό Παναγιά δεν υπάρχει πλέον καθώς μπόρεσαν να αποτρέψουν την επέκταση του μετώπου. Στην προσπάθεια αυτή τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης που μεταφέρθηκε για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Δομοκού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση. Βοηθούμενη από τους ανέμους πήρε μεγάλες διαστάσεις και προς στιγμήν απείλησε και το χωριό Παναγιά χωρίς όμως να φτάσει πολύ κοντά στα σπίτια.

Ο "πονοκέφαλος" των πυροσβεστών ήταν ότι ανατολικά του χωριού και ανάμεσα στα χωριά Παναγιά και Ομβριακή βρίσκεται ένα παλιό εγκαταλειμμένο στρατόπεδο όπου υπήρχαν στο παρελθόν υπαίθρια τοποθετημένα πυρομαχικά. Το στρατόπεδο εδώ και 4 χρόνια έχει κλείσει αλλά η μάχη των πυροσβεστών από το έδαφος και τον αέρα κράτησε μακριά τις φλόγες σε απόσταση 1 km περίπου αποτρέποντας να κατευθυνθούν προς τη συγκεκριμένη περιοχή.

Ήδη στην περιοχή έκαναν ρίψεις 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ συνεχίζουν αυτή την ώρα ρίψεις τα 2 PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας.

Στην περιοχή βρίσκονται 38 πυροσβέστες με 13 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου από την 4η ΕΜΟΔΕ της Λαμίας ενώ έχουν κινητοποιηθεί χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρες τόσο από το Δήμο του Δομοκού όσο και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώ οι κάτοικοι της περιοχής με τρακτέρ προσπαθούν να δημιουργήσουν από την βόρεια Και ανατολική πλευρά του χωριού μια αντιπυρική ζώνη και να προστατέψουν με αυτό τον τρόπο κάθε κίνηση της φωτιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

