Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της Λεωφόρου Καραμανλή στο δήμο Αχαρνών Αττικής.

Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων έχουν υποστεί ζημιές, ωστόσο τελική αποτίμηση θα γίνει όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Τρίτη περί τις 23.00 σε οικοπεδικούς χώρους ανάμεσα σε εργοστάσια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 24 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές πυροσβέστες.

Μηνύματα από το 112

Δυο μηνύματα εστάλησαν από το 112 στους πολίτες. Στο πρώτο μήνυμα οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το δεύτερο μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονταν κοντά στο Ρέμα της Χελιδονούς να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού. Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Πυρκαγιά σε εξέλιξη. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε κοντά στο Ρέμα της Χελιδονούς παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών »

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, στο σημείο δεν υπάρχουν σπίτια.

Εκτροπή κυκλοφορίας

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή των Αχαρνών, παραμένει σε ισχύ η εκτροπή των οχημάτων στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της οδού Δεκελείας ως το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή.

Στα υπόλοιπα σημεία διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.