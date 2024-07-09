Λογαριασμός
Φωτιά σε αυλή εργοστασίου στις Αχαρνές- Eκτροπές στην κυκλοφορία

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, σε αυλή εργοστασίου, στη Λεωφόρο Καραμανλή κοντά στο ρέμα στις Αχαρνές

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στις Αχαρνές

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Λεωφόρο Καραμανλή κοντά στο ρέμα στις Αχαρνές, σε αυλή εργοστασίου.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 17 οχήματα.

Συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική στο σημείο δεν υπάρχουν σπίτια.

Η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπή των οχημάτων στη Λεωφόρο Καραμανλή από το ύψος της οδού Φουντουκιάς στο ρεύμα ανόδου και από το ύψος της οδού Δεκέλειας στο ρεύμα καθόδου.

(Φώτο από το Πυρκαγιά ενημέρωση) 

Πηγή: skai.gr

