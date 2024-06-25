Τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αναστολή του ημερήσιου φύλλου εξηγεί σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εφημερίδας «Η Αυγή».

Όπως σημειώνεται, στόχος είναι η αναβάθμιση της κυριακάτικης έκδοσης και της ιστοσελίδας «avgi.gr» στο πλαίσιο του οικονομικού εξορθολογισμού και με δεδομένη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Στο πλαίσιο του οικονομικού εξορθολογισμού και με δεδομένη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σε συνεννόηση με τον βασικό μέτοχο, την αναστολή της έκδοσης του ημερήσιου φύλλου της εφημερίδας ''Η Αυγή'' με σκοπό την αναβάθμιση της κυριακάτικης έκδοσης και της ιστοσελίδας "avgi.gr"

»Σημειώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια, σε συνάρτηση και της επικρατούσας κατάστασης στα έντυπα μέσα, οι πωλήσεις της καθημερινής έντυπης έκδοσης σ΄ όλη τη χώρα δεν ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 750 φύλλα ημερησίως.

»Το διοικητικό συμβούλιο θα παρουσιάσει το πλάνο του για τον εκσυγχρονισμό του Μέσου και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

»Καλούμε τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες που αποτελούν διαχρονικά τη δύναμη της εφημερίδας, να τη στηρίξουν και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

