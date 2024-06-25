Καζακστανοί ολιγάρχες φέρονται να ευθύνονται για την πρόσφατη πυρκαγιά στην Ύδρα. Επέβαιναν στη θαλαμηγό που το βράδυ της Παρασκευής βρισκόταν ελλιμενισμένη στον όρμο όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά, μετά από χρήση βεγγαλικών.

Δεν συνελήφθησαν ούτε εξετάστηκαν ως μάρτυρες. Μετά τον κατάπλου του υπερπολυτελούς γιοτ στη Βουλιαγμένη το μεσημέρι του Σαββάτου και ενώ στην έρευνα για το συμβάν είχαν εμπλακεί Πυροσβεστική και Λιμενικό, τους επετράπη να αποχωρήσουν. Μετέβησαν στο αεροδρόμιο, απ’ όπου αποχώρησαν από τη χώρα. Αντ’ αυτών οι Αρχές συνέλαβαν τα μέλη του πληρώματος της θαλαμηγού, 13 Έλληνες που αντιμετωπίζουν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και αύριο απολογούνται στον ανακριτή.

Όπως επιβεβαίωσαν στην Καθημερινή αρμόδιοι αξιωματούχοι που είδαν τη λίστα επιβατών του σκάφους, ανάμεσά τους βρίσκονται ισχυροί Καζακστανοί επιχειρηματίες από το περιβάλλον του πρώην προέδρου της χώρας, Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, που το 2022 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Καζακστάν μαζί με την οικογένειά του.

