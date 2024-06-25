Στενός συγγενής ενός από των μεγαλύτερων επιχειρηματιών του Καζακστάν είναι το άτομο που ναύλωσε την πολυτελή θαλαμηγό «Περσεφόνη» από την οποία φαίνεται να έγινε η ρίψη βεγγαλικών που προκάλεσε τη φωτιά στο μοναδικό πευκοδάσος της Ύδρας.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να την ενοικιάσει κάποιος εκτός αν είναι δισεκατομμυριούχος καθώς η τιμή ενοικίασης της πολυτελούς θαλαμηγού φτάνει τις 250.000 ευρώ την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό ρεπόρτερ Θεοδόση Πάνου, ο Καζακστανός επιχειρηματίας ασχολείται με πετρελαιοειδή και πρόσφατα είχε εξεταστεί και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος χωρίς ωστόσο να βρεθούν αποδείξεις.

Νέες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο καπετάνιος του πλοίου που είδε τις φωτιές, έδωσε εντολή να μεταφερθούν ναυτικοί με βοηθητικό σκάφος στον όρμο. Εκεί είδαν κάποιους να μαζεύουν κάτι από το έδαφος. Τους φώναξαν να περιμένουν να σβήσουν τη φωτιά αλλά τους αγνόησαν και κατευθύνθηκαν προς το «Περσεφόνη» καθώς ήταν το μοναδικό που βρισκόταν στον όρμο.

Αύριο Τετάρτη οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

