Πυρκαγιά στην Τήνο- Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Λυχνάφτια Τήνου- Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 2 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ

Φωτιά στην Τήνο

Kαλύτερη είναι η εικόνα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχνάφτια της Τήνου.

Η πυροσβεστική επιχειρεί σε διάσπαρτες εστίες.

Στην περιοχή πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

