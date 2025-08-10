Φωτιά στην Τήνο

Kαλύτερη είναι η εικόνα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχνάφτια της Τήνου.

Η πυροσβεστική επιχειρεί σε διάσπαρτες εστίες.

Στην περιοχή πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: skai.gr

