Σε λειτουργία η παράκαμψη Αγίου Νικολάου στον άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του, ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε λειτουργία η νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα διέσχισαν το νέο τμήμα του δρόμου, το οποίο συνδέει τη Λευκάδα με το Άκτιο και αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα τις μετακινήσεις ενόψει του Δεκαπενταύγουστου.

«Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

