Οι διακοπές για πολλούς ανθρώπους έχουν ήδη ξεκινήσει και η ΕΛ.ΑΣ. με ένα βίντεο δίνει κάποια tips που μειώνουν τον κίνδυνο παραβίασης του σπιτιού μας.
Σύμφωνα με ανάρτηση της Αστυνομίας, πριν φύγει κάποιος να θυμηθεί:
- Να κλειδώσει καλά με διπλοτσεκάρισμα πορτών και παραθύρων
- Να μην ανακοινώσει στα social ότι λείπει
- Να ρυθμίσει τα φώτα ή να βάλει χρονοδιακόπτη
- Μια ματιά στις κάμερες (αν έχει)
Δείτε και άλλα tips στο βίντεο:
