Τα 4 tips της ΕΛ.ΑΣ. για όσους φεύγουν διακοπές: Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε τους διαρρήκτες - Δείτε βίντεο

Οι διακοπές για πολλούς ανθρώπους έχουν ήδη ξεκινήσει και η ΕΛ.ΑΣ. με ένα βίντεο δίνει κάποια tips που μειώνουν τον κίνδυνο παραβίασης του σπιτιού

Οι διακοπές για πολλούς ανθρώπους έχουν ήδη ξεκινήσει και η ΕΛ.ΑΣ. με ένα βίντεο δίνει κάποια tips που μειώνουν τον κίνδυνο παραβίασης του σπιτιού μας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Αστυνομίας, πριν φύγει κάποιος να θυμηθεί:

  1. 🔐Να κλειδώσει καλά με διπλοτσεκάρισμα πορτών και παραθύρων 🤳
  2. Να μην ανακοινώσει στα social ότι λείπει 💡
  3. Να ρυθμίσει τα φώτα ή να βάλει χρονοδιακόπτη 👀
  4. Μια ματιά στις κάμερες (αν έχει)

Δείτε και άλλα tips στο βίντεο:

