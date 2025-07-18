Οι διακοπές για πολλούς ανθρώπους έχουν ήδη ξεκινήσει και η ΕΛ.ΑΣ. με ένα βίντεο δίνει κάποια tips που μειώνουν τον κίνδυνο παραβίασης του σπιτιού μας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Αστυνομίας, πριν φύγει κάποιος να θυμηθεί:

Να κλειδώσει καλά με διπλοτσεκάρισμα πορτών και παραθύρων Να μην ανακοινώσει στα social ότι λείπει Να ρυθμίσει τα φώτα ή να βάλει χρονοδιακόπτη Μια ματιά στις κάμερες (αν έχει)

Δείτε και άλλα tips στο βίντεο:

⚠️ Διακοπές με ασφάλεια… όχι μόνο στο δρόμο, αλλά και στο σπίτι!



📍Πριν φύγεις θυμήσου:



🔐 Κλείδωσε καλά με διπλοτσεκάρισμα πορτών και παραθύρων

🤳 Μην ανακοινώνεις στα social ότι λείπεις

💡 Ρύθμισε τα φώτα ή βάλε χρονοδιακόπτη

👀 Μια ματιά στις κάμερες (αν έχεις) pic.twitter.com/l5C7jqJwGB — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) July 18, 2025



