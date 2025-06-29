Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις πυρόσβεσης για την αντιμετώπιση εστίας πυρκαγιάς εν υπαίθρω στην περιοχή των Αχαρνών, σύμφωνα με το EΡΤ NEWS.

Επιτόπου έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Η πυρκαγιά σβήστηκε άμεσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.