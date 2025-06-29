Λογαριασμός
Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή των Αχαρνών - Αντιμετωπίστηκε άμεσα

Επιτόπου έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και η φωτιά σβήστηκε άμεσα

Πυροσβεστική

Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις πυρόσβεσης για την αντιμετώπιση εστίας πυρκαγιάς εν υπαίθρω στην περιοχή των Αχαρνών, σύμφωνα με το EΡΤ NEWS.

Επιτόπου έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Η πυρκαγιά σβήστηκε άμεσα.

TAGS: Φωτιά Πυροσβεστική
