Ακινητοποιήθηκαν προσωρινά οι αμαξοστοιχίες IC51 στον σταθμό Αγ. Αναργύρων, η αμαξοστοιχία 1216 στο ύψος του σταθμού Αθηνών και η αμαξοστοιχία 1313 στον σταθμό Α.Λιοσίων λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης από τις 12:05 έως τις 12:27, στο τμήμα μεταξύ Πειραιά-Κάτω Αχαρνές.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης οι παραπάνω αμαξοστοιχίες προωθήθηκαν στον τελικό τους προορισμό και αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση και των υπολοίπων δρομολόγιών του Προαστιακού Αθηνών που επηρεάστηκαν από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Πηγή: skai.gr

