Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο Δευτέρα 30/06/2025 σε Αττική, Κύθηρα, νότια Εύβοια, περιοχές της Λακωνίας, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Πηγή: skai.gr

