«Μικρές αναζωπυρώσεις, λόγω των ανέμων, καταγράφονται στην περιοχή Πλατανίτης, της Ναυπάκτου, όπου σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, «οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν, προκειμένου να τις θέσουν υπό έλεγχο, πριν πάρουν διαστάσεις».

Παράλληλα, ο Βασίλης Γκίζας είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε οικίες, παρά το γεγονός ότι η φωτιά έφθασε κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού Άνω Πλατανίτης, διότι ήταν καταλυτική η παρέμβαση των πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου Ναυπακτίας βοήθησαν σημαντικά στο έργο της πυρόσβεσης, αφού άνοιξαν ζώνες πυροπροστασίας, ώστε να ανακοπεί το μέτωπο της φωτιάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.