«Μικρές αναζωπυρώσεις, λόγω των ανέμων, καταγράφονται στην περιοχή Πλατανίτης, της Ναυπάκτου, όπου σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, «οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν, προκειμένου να τις θέσουν υπό έλεγχο, πριν πάρουν διαστάσεις».
Παράλληλα, ο Βασίλης Γκίζας είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε οικίες, παρά το γεγονός ότι η φωτιά έφθασε κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού Άνω Πλατανίτης, διότι ήταν καταλυτική η παρέμβαση των πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων».
Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου Ναυπακτίας βοήθησαν σημαντικά στο έργο της πυρόσβεσης, αφού άνοιξαν ζώνες πυροπροστασίας, ώστε να ανακοπεί το μέτωπο της φωτιάς».
