Σε πλήρη έλεγχο τέθηκαν γύρω στις 14:30 όλα τα ενεργά μέτωπα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην ανατολική είσοδο της Καβάλας.

Αυτή την ώρα η πυρκαγιά έχει σβήσει, ωστόσο, υπάρχει έντονος προβληματισμός και ανησυχία για τις αναζωπυρώσεις που δημιουργούνται στην περιφέρεια των μετώπων, λόγω των έντονων ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα έδωσαν έναν πραγματικό αγώνα προκειμένου να περιορίσουν τα μέτωπα της φωτιάς και να μην επεκταθούν σε κατοικημένες περιοχές που ήταν αρκετά κοντά.

Ο Δήμος Καβάλας προληπτικά εκκένωσε το αμαξοστάσιο που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο της φωτιάς. Λόγω της πυρκαγιάς έκλεισε για περισσότερο από δύο ώρες η ανατολική είσοδος της εθνικής οδού Καβάλας-Ξάνθης.

Ουρές σχηματίστηκαν στα διόδια της Εγνατίας, στο ύψος της Νέας Καρβάλης, αφού ο αυτοκινητόδρομος ήταν η μοναδική οδική αρτηρία που οδηγούσε στην πόλη της Καβάλας.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης θα παραμείνουν σε επιφυλακή ολόκληρο το 24ωρο.

Άγνωστες παραμένουν οι αιτίες που προκάλεσαν την πυρκαγιά χωρίς να αποκλείονται τα σενάρια του βραχυκυκλώματος κολώνας της ΔΕΗ αλλά και του εμπρησμού.

Για εμπρησμό στην πυρκαγιά της Καβάλας έκανε λόγο ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πασχαλίδης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και 7ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα και 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για να περιορίσουν τη φωτιά προτού φτάσει σε σπίτια και υποδομές.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε ανήμερα του εορτασμού του πολιούχου της Καβάλας Αποστόλου Παύλου και της 112ης επετείου απελευθέρωσης από τα βουλγαρικά στρατεύματα το 1913, ξύπνησε στους Καβαλιώτες μνήμες από το καλοκαίρι του 1985.

Τότε, η φωτιά που ξέσπασε από το ίδιο σημείο με σήμερα, ανατολικά της πόλης, στοίχισε την καταστροφή του πανέμορφου περιαστικού δάσους της πόλης.

