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Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Οινόφυτα Βοιωτίας

Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:00 σε δασική έκταση στα Φωτιά στα Οινόφυτα Βοιωτίας- Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ

UPDATE: 16:22
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Φωτιά στα Οινόφυτα Βοιωτίας

Οριοθετήθηκε η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 24 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 7 οχήματα.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλει με υδροφόρες ο Δήμος Τανάγρας 

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Οινόφυτα Βοιωτία
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