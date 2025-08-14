Θύμα τηλεφωνικής απάτης με το κόλπο του τροχαίου ατυχήματος έπεσε ακόμα μία ηλικιωμένη γυναίκα, μία 76χρονη στην Ημαθία, με τους δράστες να της αποσπούν 12.700 ευρώ αλλά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας και για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 57χρονης ημεδαπής.

Ειδικότερα, το απόγευμα της 7ης Αυγούστου 2025, γυναίκα συνεργός της 57χρονης τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενη την κόρη της. Ισχυρίστηκε πως βρίσκεται στο νοσοκομείο και στη συνέχεια άλλος συνεργός που παρίστανε τον γιατρό της ζήτησε χρήματα και κοσμήματα.

Επιπλέον, ένας τρίτος συνεργός τους παρίστανε στο τηλέφωνο τον αστυνομικό, προκειμένου να πείσουν την ηλικιωμένη να τους παραδώσει ό,τι πολύτιμο είχε.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από την ηλικιωμένη το χρηματικό ποσό των 12.700 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωσή της, τα οποία στη συνέχεια παρέλαβε η 57χρονη.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών της 57χρονης όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.



