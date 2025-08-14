Πυρκαγιά στην Ερμιόνη - Κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2025

Πηγή: skai.gr

