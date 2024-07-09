Στην προσαγωγή μιας γυναίκας 40-45 ετών για την φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο, στην Πάτρα, προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, έπειτα από καταγγελία συγγενικού της προσώπου.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία η προσαχθείσα χθες, απειλούσε ότι θα κάψει το Κωνσταντοπούλειο και την περιοχή όπου σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε η μεγάλη φωτιά.

Μάλιστα η γυναίκα μένει κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχε και κλιμάκιο της Ασφάλειας Πατρών, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 οι αστυνομικοί είχαν από την πρώτη στιγμή τα χαρακτηριστικά της και τη συνέλαβαν στην οδό Καλαβρύτων κι αφού πρώτα κινήθηκε από την περιοχή της Αγίας Αλεξιώτισσας και στη συνέχεια πίσω από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Η υπόθεση ερευνάται με προσοχή από αξιωματικούς του ανακριτικού της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

