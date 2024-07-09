Λογαριασμός
Συναγερμός στη Σαντορίνη: Βυθίστηκε ιστιοφόρο- Διασώθηκαν οι 3 επιβαίνοντες

Στο σημείο σπεύδουν προς παροχή βοήθειας δύο ιδιωτικά σκάφη με επιβαίνοντες στελέχη του λιμενικού σώματο

UPDATE: 20:16
Ιστιοφόρο με 3 επιβαίνοντες μπάζει νερά στη Σαντορίνη

Σώοι και καλά στην υγεία τους περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος οι τρεις αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους που μετά από εισροή υδάτων βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 4 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Θήρας.

Στο σημείο υπήρξε επιχείρηση από το λιμενικό σώμα δύο ιδιωτικά σκάφη και ένα παραπλέον πλοίο, ενώ οι τρεις διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σαντορίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

