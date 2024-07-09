Σώοι και καλά στην υγεία τους περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος οι τρεις αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους που μετά από εισροή υδάτων βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 4 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Θήρας.
Στο σημείο υπήρξε επιχείρηση από το λιμενικό σώμα δύο ιδιωτικά σκάφη και ένα παραπλέον πλοίο, ενώ οι τρεις διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σαντορίνης.
