Σώοι και καλά στην υγεία τους περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος οι τρεις αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους που μετά από εισροή υδάτων βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 4 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Θήρας.

Στο σημείο υπήρξε επιχείρηση από το λιμενικό σώμα δύο ιδιωτικά σκάφη και ένα παραπλέον πλοίο, ενώ οι τρεις διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σαντορίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

