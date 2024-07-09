Η αναστολή της λειτουργίας του Καραμανδάνειου νοσοκομείου στην Πάτρα, έως ότου ελεγχθούν και αποκατασταθούν οι ζημιές, αποφασίστηκε στην έκτακτη σύκεψη που πραγματοποιήθηκε λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο διοικητής της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης, « η σύσκεψη έγινε με σκοπό να αποτιμηθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα », αφού η φωτιά έφθασε στο περιβάλλον, όπως και το τι μέλλει γενέσθαι με τα παιδιά που απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκαν στο γενικό κρατικό νοσοκομείο «'Άγιος Ανδρέας».

