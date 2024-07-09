Παρατεταμένο διάστημα πολύ υψηλών θερμοκρασιών και απουσία αξιόλογων βροχοπτώσεων αναμένονται τον φετινό Ιούλιο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αιτία της παρατεταμένης διάρκειας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα μας είναι η ασυνήθιστη ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη, με βαθιές υφέσεις να συνεχίσουν να επηρεάζουν τη δυτική Ευρώπη και να ευνοούν τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική προς την περιοχή μας.

Χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι ότι η μέγιστη ημερήσια τιμή της θερμοκρασίας θα ξεπερνά καθημερινά τους 38-40 °C σε πολλές περιοχές της χώρας μας, φτάνοντας σε επίπεδα 6-8 °C πάνω από τις κανονικές για την εποχή τιμές.

Δείτε το γράφημα με τα πιθανά σενάρια για την εξέλιξη της θερμοκρασίας:

Πηγή: skai.gr

