Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Πάτρα στην περιοχή του Γηροκομείου: Εκκενώθηκαν Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο (Βίντεο)

Οι φλόγες έφτασαν στο Καραμανδάνειο - Ήχησε το 112 - Έκτακτη σύσκεψη για αποτίμηση της κατάστασης στο νοσοκομείο - Στις εγκαταστάσεις του στρατού ξηράς οι τρόφιμοι του «Κωνσταντοπούλειου» και του «Μέριμνα»

Φωτιά στην Πάτρα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γηροκομείου. Οι φλόγες έφτασαν έως τα όρια του Καραμανδανείου, ωστόσο η πυροσβεστική επενέβη καίρια και τις περιόρισε. Εκδόθηκαν 4 μηνύματα από το 112, το πρώτο για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα και τα υπόλοιπα για την εκκένωση των περιοχών Γηροκομείο, Εγλυκάδα, Αρόη και Παγώνα.

Έκτακτη σύσκεψη για αποτίμηση της κατάστασης στο Καραμανδάνειο

Έκτακτη σύσκεψη αυτή την ώρα στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο παίδων της Πάτρας, το οποίο έχει εκκενωθεί από τους μικρούς ασθενείς, λόγω της φωτιάς.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο διοικητής της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης, «η σύσκεψη συνεχίζεται με σκοπό να αποτιμηθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα», αφού η φωτιά έφθασε στον περιβάλλοντα χώρο, όπως και το τι μέλλει γενέσθαι με τα παιδιά που απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκαν στο γενικό κρατικό νοσοκομείο «'Άγιος Ανδρέας».

Στις εγκαταστάσεις του στρατού ξηράς παραμένουν οι τρόφιμοι του «Κωνσταντοπούλειου» ευγηρείου.

Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού του στρατού ξηράς που βρίσκεται στην περιοχή της Εγλυκάδας έχουν μεταφερθεί και παραμένουν οι τρόφιμοι του «Κωνσταντοπούλειου» ευγηρείου, τα οποία έχουν εκκενωθεί, λόγω της.

Η μεταφορά των τροφίμων έγινε με ευθύνη του δήμου Πατρέων και τη συνδρομή της Αστυνομίας, ενώ είναι σε ετοιμότητα η δομή αστέγων του δήμου για τη φιλοξενία πολιτών από τις περιοχές που πλήττονται από τη φωτιά.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο κ. Νικόλαος Γυφτάκης, Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας δήλωσε νωρίτερα ότι η φωτιά είχε πολύ μεγάλη δυσκολία, καθώς βρισκόταν εντός κατοικημένης περιοχής ενώ σημείωσε πως υπήρχε απειλή και για ανθρώπινες ζωές.

Φωτιά

Στο σημείο έσπευσαν 4 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Το έργο της πυροσβεστικής δυσχέραιναν οι άνεμοι που πνέουν με 5-6 μποφόρ. Επίσης, με δυσκολία επιχειρούσαν και τα εναέρια μέσα εντός κατοικημένης περιοχής.

Σύμφωνα με το tempo24 , η φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδικό χώρο στην οδό Ερρίκου Ντυνάν και έλαβε διαστάσεις. 

Φωτιά

Νωρίτερα, ήχησε το 112 ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 

