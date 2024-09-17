Για ομοφοβικό σχόλιο σε βάρος τρανς ατόμου καταδικάστηκε ένας οδηγός ταξί και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών, με 3ετή αναστολή. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία του θύματος. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 67χρονο κατηγορούμενο για εξύβριση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, καθώς αποφάσισε ότι η πράξη έγινε με κίνητρο διάκρισης, λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού και του φύλου του εγκαλούντος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το επίδικο περιστατικό έγινε τον Μάρτιο του 2022, κατά τη διάρκεια δρομολογίου, από την Καμάρα προς το ΚΤΕΛ «Μακεδονία». Όπως κατήγγειλε το (σήμερα) 22 ετών θύμα, λίγο πριν αποβιβαστεί στον υπεραστικό σταθμό για να ταξιδέψει στην επαρχία, ο 67χρονος οδηγός τον ρώτησε εάν διατηρεί σχέση με κοπέλα, την οποία είχε φιλήσει νωρίτερα, μπαίνοντας στο ταξί.

«Μου έκανε την ερώτηση γιατί έχει ομοφοβικές πεποιθήσεις και δεν μπόρεσε να τις κρατήσει για τον εαυτό του. Είχε σκοπό να με προσβάλει γιατί με είδε να φιλώ την κοπέλα με τη οποία διατηρώ σχέση και θεώρησε ότι κι εγώ είμαι κοπέλα» ανέφερε το θύμα στην κατάθεσή του στην Αστυνομία. Ζητώντας (και παίρνοντας) από τον οδηγό την απόδειξη του κομίστρου, την προσκόμισε εν συνεχεία στους αστυνομικούς και έτσι ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος.

Εξεταζόμενος από την ΕΛ.ΑΣ., ο (σήμερα) 67χρονος αρνήθηκε την πράξη, τονίζοντας ότι όσα καταγγέλθηκαν εις βάρος του είναι αναληθή. «Εσφαλμένα πίστεψε ότι είμαι άτομο με ομοφοβικές πεποιθήσεις. Έχω μεταφέρει χιλιάδες πελάτες από κάθε κοινωνική τάξη και ποτέ δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα» απολογήθηκε ο ίδιος.

