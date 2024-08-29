Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε χθες τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Βοσκοχωριού, του Δήμου Κοζάνης στην θέση Παρχάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αρμόδιου Αντιδήμαρχου Πολιτικής Προστασίας, Λεωνίδα Αρνίδη, στην ΕΡΤ, η επιχείρηση κατάσβεσης είναι μεγάλη, η περιοχή είναι δύσβατη και καίει χορτολιβαδική έκταση και δέντρα χαμηλής βλάστησης.

Στο σημείο της φωτιάς - που εκδηλώθηκε πιθανόν από κεραυνό - επιχειρούν 10 οχήματα των Πυροσβεστικών δυνάμεων Κοζάνης με 25 άτομα, καθώς επίσης 11 άτομα πεζοπόρο τμήμα και 1 υδροφόρα του Δήμου που τροφοδοτεί τα οχήματα μαζί με έναν ιδιώτη.

Στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν από το πρωί και 2 εναέρια μέσα.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις και από Καστοριά, Γρεβενά και Κιλκίς.

Καλύτερη η εικόνα στο Παγγαίο, χωρίς ενεργό μέτωπο στο Στεγνό Νέστου, οριοθετήθηκε η φωτιά στον Όλυμπο

Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο όρος Παγγαίο στην Καβάλα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ όσον αφορά τη φωτιά στο Στεγνό Νέστου, στον ίδιο νομό, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Την ίδια ώρα, οριοθετήθηκε η φωτιά στον Όλυμπο, που ξέσπασε τα προηγούμενα 24ωρα, σε μεγάλο υψόμετρο, κοντά στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας.

Στο Παγγαίο η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνεχίζεται για όγδοο 24ωρο κι από το πρωί επιχειρούν επτά εναέρια μέσα, τέσσερα ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, ενώ στο σημείο βρίσκονται 280 πυροσβέστες, 46 οχήματα, 25 πεζοπόρα τμήματα και πολλοί εθελοντές. Η εικόνα τη πυρκαγιάς είναι καλύτερη, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, όπως αναφέρουν πηγές της Πυροσβεστικής.

Αντίθετα, η δασική φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Στεγνό Νέστου δεν παρουσιάζει κάποιο ενεργό μέτωπο, ενώ οι διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζονται από τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν από νωρίς ρίψεις νερού, ενώ από εδάφους επιχειρούν στην περιοχή 41 πυροσβέστες με 12 οχήματα και τρία πεζοπόρα τμήματα.

Στο μεταξύ, οριοθετημένη στο μεγαλύτερο μέρος της είναι η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στις αρχές της εβδομάδας στον Όλυμπο, σε δυσπρόσιτο σημείο και σε ύψος άνω των 1.900 μέτρων. Ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί από το πρωί ρίψεις νερού, ενώ στο σημείο βρίσκονται 20 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα και δύο οχήματα.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

