Νέο θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε με θύμα νεαρό οδηγό μηχανής το βράδυ της Τετάρτης στα Χανιά, στα Τσικαλαριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ένας οδηγός μηχανής, ηλικίας περίπου 20 ετών, έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στα Τσικαλαριά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο νεαρός έχασε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του δικύκλου του και προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου.

Στη μηχανή επέβαινε ακόμη ένας νέος, ο οποίος τραυματίστηκε, ευτυχώς όχι θανατηφόρα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους δύο νεαρούς και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων, με τον οδηγό του δικύκλου να αφήνει, δυστυχώς, την τελευταία του πνοή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.