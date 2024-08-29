Ακόμη έναν λάτρη του αεραθλητισμού θρηνεί το Μεσολόγγι καθώς χθες το μεσημέρι σωστικά συνεργεία ανέσυραν νεκρό από δύσβατη περιοχή του Κιθαιρώνα έναν 60χρονο άνδρα, ύστερα από πτώση του ανεμοπτέρου του.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, το δυστύχημα συνέβη την Τρίτη το απόγευμα όταν και δηλώθηκε η εξαφάνισή του και άμεσα ξεκίνησε μια γιγαντιαία επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος για τον εντοπισμό του.

Τελικά, χθες το μεσημέρι από drones έγινε ο εντοπισμός του σημείου της πτώσης του ανεμοπτέρου και προσέγγισαν το σημείο πυροσβέστες εντοπίζοντας νεκρό τον άτυχο άνδρα.

Για το δυστύχημα από το Πυροσβεστικό Σώμα εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση τύπου:

«Κατά τις βραδινές ώρες χθες, Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για αναζήτηση αγνοούμενου ημεδαπού αιωροπτεριστή, στον ορεινό όγκο του Κιθαιρώνα.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 15 πυροσβέστες με τις Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας Διάσωσης της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ καθώς και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μεσημεριανές ώρες σήμερα Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024 αφού εντοπίστηκε ο αγνοούμενος σε δύσβατο σημείο του Κιθαιρώνα πλησίον του τοπωνυμίου «Τρεις Κορυφές», από την ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) του Πυροσβεστικού Σώματος, τον προσέγγισαν οι Πυροσβέστες και τον μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του πλησίον του Βυζαντινού ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα, Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024.»

