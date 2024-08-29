Λογαριασμός
Τροχαίο με παράσυρση πεζής στους Αγίους Αναργύρους – Υπέκυψε στα τραύματά της η γυναίκα

Περίπου στις 6.30 το πρωί, η γυναίκα προσπάθησε ένα περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου για να πάει στη στάση λεωφορείου, όταν την παρέσυρε η μηχανή

UPDATE: 10:11
περιπολικο

Υπέκυψε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα τραύματά της η 84χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, αφού νωρίς το πρωί την παρέσυρε  μία μηχανή σε κεντρικό δρόμο διπλής κατεύθυνσης, στους Αγίους Αναργύρους. 

Περίπου στις 6.30 το πρωί, η ηλικιωμένη προσπάθησε ένα περάσει στην απέναντι πλευρά της Ηρώων Πολυτεχνείου για να πάει στη στάση λεωφορείου, όταν την παρέσυρε η μηχανή. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στο σημείο που έγινε το ατύχημα δεν υπάρχει διάβαση, το κοντινότερο φανάρι είναι στο 50 μέτρα. 

Καταστηματάρχες, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η γυναίκα πετάχτηκε απότομα στον δρόμο, πιθανότατα για να τρέξει να προλάβει το λεωφορείο. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: τροχαίο πεζός
