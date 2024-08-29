Υπέκυψε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα τραύματά της η 84χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, αφού νωρίς το πρωί την παρέσυρε μία μηχανή σε κεντρικό δρόμο διπλής κατεύθυνσης, στους Αγίους Αναργύρους.
Περίπου στις 6.30 το πρωί, η ηλικιωμένη προσπάθησε ένα περάσει στην απέναντι πλευρά της Ηρώων Πολυτεχνείου για να πάει στη στάση λεωφορείου, όταν την παρέσυρε η μηχανή.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στο σημείο που έγινε το ατύχημα δεν υπάρχει διάβαση, το κοντινότερο φανάρι είναι στο 50 μέτρα.
Καταστηματάρχες, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η γυναίκα πετάχτηκε απότομα στον δρόμο, πιθανότατα για να τρέξει να προλάβει το λεωφορείο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.