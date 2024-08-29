Υπέκυψε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα τραύματά της η 84χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, αφού νωρίς το πρωί την παρέσυρε μία μηχανή σε κεντρικό δρόμο διπλής κατεύθυνσης, στους Αγίους Αναργύρους.

Περίπου στις 6.30 το πρωί, η ηλικιωμένη προσπάθησε ένα περάσει στην απέναντι πλευρά της Ηρώων Πολυτεχνείου για να πάει στη στάση λεωφορείου, όταν την παρέσυρε η μηχανή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στο σημείο που έγινε το ατύχημα δεν υπάρχει διάβαση, το κοντινότερο φανάρι είναι στο 50 μέτρα.

Καταστηματάρχες, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η γυναίκα πετάχτηκε απότομα στον δρόμο, πιθανότατα για να τρέξει να προλάβει το λεωφορείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.