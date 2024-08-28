Λογαριασμός
Καβάλα: Συνεχίζεται για 7η μέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο Παγγαίο

Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα- τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στην περιοχή βρίσκονται πάνω από 250 πυροσβέστες

Φωτιά στο Παγγαίο

Για έβδομη μέρα καίει η φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο όρος Παγγαίο, στην Καβάλα, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν για ένα ακόμη 24ωρο να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες.

Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα- τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στην περιοχή βρίσκονται 280 πυροσβέστες, 46 οχήματα, 25 πεζοπόρα τμήματα και πολλοί εθελοντές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

